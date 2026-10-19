+11 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Образование
19 Октября , 04:11

В Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утра

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости прокомментировал предложение перенести начало школьных уроков на 9 утра. Он счёл идею в целом неплохой, но обратил внимание на возможные сложности: такая мера может потребовать корректировки рабочего графика родителей.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утраВ Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утра
В Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утра

Инициатива была выдвинута ранее в Общественной палате России — её авторы считают, что более позднее начало занятий повысит безопасность школьников, которым приходится идти в школу в тёмное время суток.

По словам Геннадия Онищенко, для детей начало уроков в 9 утра было бы приемлемым: дополнительные полчаса сна — это уже плюс. Однако есть проблема с организацией дня родителей: не у всех есть возможность оставить ребёнка под присмотром бабушек и дедушек, из‑за чего мамы могут опаздывать на работу. Следовательно, чтобы инициатива сработала, потребуется сдвинуть начало рабочего дня для родителей.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru