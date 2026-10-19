В Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утра

Инициатива была выдвинута ранее в Общественной палате России — её авторы считают, что более позднее начало занятий повысит безопасность школьников, которым приходится идти в школу в тёмное время суток.

По словам Геннадия Онищенко, для детей начало уроков в 9 утра было бы приемлемым: дополнительные полчаса сна — это уже плюс. Однако есть проблема с организацией дня родителей: не у всех есть возможность оставить ребёнка под присмотром бабушек и дедушек, из‑за чего мамы могут опаздывать на работу. Следовательно, чтобы инициатива сработала, потребуется сдвинуть начало рабочего дня для родителей.

Источник и фото: ИА «Башинформ»