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Политика
30 Сентября , 04:31

Владимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных Сил РФ

Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ, устанавливающий общую штатную численность российской армии на уровне 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 — военнослужащие.

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Владимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных Сил РФВладимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных Сил РФ
Владимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных Сил РФ

Правительству поручено оперативно выделить из федерального бюджета средства, необходимые Министерству обороны для обеспечения новой численности.

Указ уже вступил в силу.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Вести.ру

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