В Стерлитамаке подросток с ножом ранила двух подруг

Инцидент произошёл с участием трёх несовершеннолетних: в одной из квартир подростки распивали алкоголь без присмотра взрослых. Во время застолья одна из девочек взяла кухонный нож и ранила двух подруг.

Дежурная группа немедленного реагирования УМВД по Стерлитамаку прибыла на место после вызова скорой помощи — нападавшую задержали и передали в подразделение СК РФ. Пострадавших госпитализировали, сообщили в ведомствах.

Сейчас следователи Следственного отдела по Стерлитамаку СУ СК России по Башкирии вместе с полицейскими выясняют все детали случившегося. В ходе проверки оценят, насколько должным образом законные представители контролировали досуг детей и обеспечивали их безопасность, а также как стало возможным употребление подростками алкоголя.

Источник и фото: ИА «Башинформ»