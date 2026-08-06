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Происшествия
6 Августа , 09:35

В Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвой

В Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвойВ Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвой
В Башкирии пенсионерка управляла мотоциклом нетрезвой

В Фёдоровском районе, в посёлке Кузьминовка, сотрудники ДПС остановили 60‑летнюю жительницу Салавата, которая управляла мотоциклом «ИЖ Юпитер‑5» в нетрезвом виде. Женщина ехала без шлема — именно это и привлекло внимание автоинспекторов.

По данным ГАИ, медосвидетельствование выявило в выдыхаемом воздухе 0,222 мг/л алкоголя — это превышает допустимую законом норму. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован. Несмотря на наличие водительских прав, женщина лишится их из‑за совершённого нарушения. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

По информации Госавтоинспекции Башкортостана

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