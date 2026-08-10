Жительницу Башкирии на рыбалке ударило током

В Чишминском районе произошёл несчастный случай: 53‑летняя женщина, занимавшаяся рыбалкой, получила удар током. Инцидент случился в субботу — причиной стало то, что удочка соприкоснулась с высоковольтными проводами.

Пострадавшую незамедлительно доставили в районную больницу бригадой скорой помощи. После того как состояние женщины удалось стабилизировать, её перевезли в ожоговый центр ГКБ № 18 с помощью санитарной авиации. По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, сейчас состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

Источник и фото: ИА «Башинформ»