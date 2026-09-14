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Происшествия
14 Сентября , 07:07

В Стерлитамаке водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес

В Стерлитамаке сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину 44 лет. По данным главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, водитель автомобиля «Daewoo Nexia» проигнорировал законное требование инспекторов ДПС об остановке — из‑за этого пришлось организовать кратковременную погоню.

В Стерлитамаке водитель после погони ДПС попытался сбежать в лесВ Стерлитамаке водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес
В Стерлитамаке водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес

Когда машину всё же остановили, мужчина попытался скрыться, убежав в лес, но его задержали.

Проверка показала, что у нарушителя никогда не было водительского удостоверения. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В отношении мужчины составили административные материалы: за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за отказ от медосвидетельствования при отсутствии права управления автомобилем.

По информации Госавтоинспекции Башкортостана

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