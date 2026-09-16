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Происшествия
16 Сентября , 03:38

В Стерлитамаке выявлен факт незаконного хранения наркотического средства

В Стерлитамаке на Белорецком тракте сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы в рамках оперативных мероприятий выявили факт незаконного хранения наркотиков.

В Стерлитамаке выявлен факт незаконного хранения наркотического средстваВ Стерлитамаке выявлен факт незаконного хранения наркотического средства
В Стерлитамаке выявлен факт незаконного хранения наркотического средства

При личном досмотре у 32-летнего жителя города нашли свёрток: он был обмотан изолентой, внутри находился полимерный пакет с клипсой, а в нём — порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство, его масса составила почти 0,3 грамма.

По предварительным данным, мужчина купил запрещённое вещество для личного употребления через один из интернет-мессенджеров, а затем забрал его из тайника-закладки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия: устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, откуда мужчина получил наркотик. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Полиция предупреждает: покупка наркотиков через интернет, в том числе с использованием тайников-закладок, влечёт уголовную ответственность.

По информации МВД по РБ

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