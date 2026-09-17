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Происшествия
17 Сентября , 06:46

В Башкирии в ДТП погиб 12-летний мальчик на электросамокате

Вчера вечером в селе Дуван произошла смертельная авария. По предварительным данным ГАИ, 58-летний водитель ВАЗ-21214 сбил электросамокат, который внезапно выехал на дорогу из-за припаркованного на обочине автомобиля.

В Башкирии в ДТП погиб 12-летний мальчик на электросамокатеВ Башкирии в ДТП погиб 12-летний мальчик на электросамокате
В Башкирии в ДТП погиб 12-летний мальчик на электросамокате

За рулём самоката находился 12-летний мальчик.

Подростка госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался.

Госавтоинспекция Башкортостана напоминает: управлять средствами индивидуальной мобильности мощностью более 250 Вт (категория «М») разрешено только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «М».

Родителей призывают проверить, где и на чём катаются их дети, знают ли они правила дорожного движения. «Безопасность ребёнка — это не слова, а ваш ежедневный контроль. Не ждите трагедии, чтобы это понять», — подчеркнули в ведомстве.

Источник и фото: ГАИ РБ.

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