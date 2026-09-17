В Башкирии в ДТП погиб 12-летний мальчик на электросамокате

За рулём самоката находился 12-летний мальчик.

Подростка госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось — от полученных травм он скончался.

Госавтоинспекция Башкортостана напоминает: управлять средствами индивидуальной мобильности мощностью более 250 Вт (категория «М») разрешено только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «М».

Родителей призывают проверить, где и на чём катаются их дети, знают ли они правила дорожного движения. «Безопасность ребёнка — это не слова, а ваш ежедневный контроль. Не ждите трагедии, чтобы это понять», — подчеркнули в ведомстве.

Источник и фото: ГАИ РБ.