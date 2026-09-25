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25 Сентября , 04:37

В Стерлитамаке задержали подозреваемую в убийстве

Следователи задержали 55-летнюю жительницу Стерлитамака, обвиняемую в смертельном избиении пенсионерки. По данным СУ СКР и МВД по РБ, женщина работала сиделкой у пожилой пары.

В Стерлитамаке задержали подозреваемую в убийствеВ Стерлитамаке задержали подозреваемую в убийстве
В Стерлитамаке задержали подозреваемую в убийстве

По предварительным данным по версии следствия, ночью после ссоры с сыном пьяная сиделка пришла переночевать в квартиру подопечных, где нанесла несколько ударов руками 72-летней пенсионерке по голове. Перед этим она умышленно отключила вай-фай на камере видеонаблюдения.

Утром обвиняемая обнаружила, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, испугалась и убежала. Тело нашёл родственник погибшей.

Следователи и оперативники в кратчайшие сроки восстановили картину произошедшего и задержали женщину в квартире знакомого её сына. Решается вопрос о заключении под стражу.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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