В Стерлитамаке задержали подозреваемую в убийстве

По предварительным данным по версии следствия, ночью после ссоры с сыном пьяная сиделка пришла переночевать в квартиру подопечных, где нанесла несколько ударов руками 72-летней пенсионерке по голове. Перед этим она умышленно отключила вай-фай на камере видеонаблюдения.

Утром обвиняемая обнаружила, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, испугалась и убежала. Тело нашёл родственник погибшей.

Следователи и оперативники в кратчайшие сроки восстановили картину произошедшего и задержали женщину в квартире знакомого её сына. Решается вопрос о заключении под стражу.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".