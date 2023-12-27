О спасателях Стерлитамака: "Здесь нет случайных людей"

Представители этой профессии служат в МЧС России, региональных и муниципальных службах спасения, пожарной охране, общественных спасательных организациях. Сегодня гости нашей редакции – спасатели Управления гражданской защиты ГО. Спасательная станция расположена на берегу Ашкадара. Об особенностях работы мы попросили рассказать начальника аварийно-спасательного отряда Дмитрия Николаевича Пивторана.

– Вообще-то спасателей в стране много, – говорит Дмитрий Николаевич. – Но МЧС возникло позже самого корпуса спасателей. Спасением занимаются разные структуры. Например, пожарные, врачи. Но они к этому празднику отношения не имеют. Что касается нашей службы, так сложилось, что здесь, возле пляжа, была спасательная станция. Здесь и был создан аварийно-спасательный отряд. В полном составе он приступил к работе с декабря 2001 года. Сейчас здесь трудятся 20 человек. Все аттестованы. Поначалу в наши функции входило только спасение на воде летом. Весной – противопаводковые мероприятия.

– А зимой?

– Зимой дежурят водолазы. В это время проблемы обычно случаются с рыбаками. Наиболее азартные выходят на неокрепший лёд. И по весне, когда он уже слабый, тоже нередко рискуют. Ведём плановую профилактическую работу с рыбаками, школьниками. Объясняем, что опасно выходить на неокрепший лёд. Зимой много случаев обморожения. И это не только люди без определённого места жительства. У диабетиков, например, ослабленная чувствительность конечностей. Человек выпил лишнего, или здоровье подкачало: потерял сознание или уснул под ёлкой. В таких случаях, бывает, не успеваем. Или успеваем, но человек лишается конечностей.

С 2001 года задач стало больше. Это ДТП, доступ в квартиры, ситуации бытового характера. Пока в 2016 году не создали Росгвардию, опознавание предметов, похожих на взрывные устройства, тоже было на нас. Случалось, находили боеприпасы. Их вывозили на полигон «Авангарда», где уничтожали.



– Откуда боеприпасы?

– По-разному. Остались даже с гражданской войны. В предвоенные годы за Ашкадаром находилось то ли стрельбище, то ли военный полигон. Более современные находки – с машзаводского полигона. Так называемые «болванки».

– Бывают необычные вызовы? Или курьёзы?

– Смотря что называть курьёзами. Случалось, выезжали по заявкам МВД, освобождали от наручников. Или снимать обручальное кольцо, застрявшее на пальце. Однажды девочку вытащили из бидона. Решила пошалить: сама залезла, а выбраться уже не смогла. Недавно ребёнок пластмассовую игрушку на палец надел. Но там было больше испуга, чем проблемы.

– Вы сказали о проникновении в квартиры. Можно подробнее об этой функции?

– Здесь надо подчеркнуть, что мы больше не оказываем услуги, если звонит владелец квартиры: «Потерял ключ, не могу попасть домой». Для этого есть отдельная платная служба. Нас вызывают только в тех случаях, когда есть угроза здоровью или жизни людей. Например, при пожаре. Либо человеку требуется срочная помощь. Звонят соседи: «Бабушку давно не видно». С ней может случиться, что угодно (инсульт, инфаркт, словом человек не может подойти к двери). Здесь мы плотно взаимодействуем со «Скорой помощью», участковыми, опрашиваем соседей.



Или вот ещё пример. Пока на Торатау не соорудили лестницу, приходилось выезжать, снимать «альпинистов». Туда-то все орлы – быстро взлетают. А того не знают, что порой спускаться с горы труднее, чем залезть. Несмотря на то, что это не наша «епархия», идём навстречу.

– В Ишимбае нет своей службы спасения?

– Ишимбайский и Стерлитамакский районы обслуживают кумертауские спасатели. Нонсенс. Мы неоднократно обращались в администрацию Ишимбая и Ишимбайского района, а также Стерлитамакского района, чтобы они тоже взяли нас под своё крыло при долевом участии. Ситуация, скажем прямо, парадоксальная. Мариинский посёлок, например, входит в черту города, а территориально относится к району. Если следовать букве закона, случись что у них, спасатели должны туда ехать из Кумертау. Конечно, они обращаются за помощью к нам, и мы выезжаем. Стерлитамакский район в этом году пошёл навстречу. Есть предварительные договорённости по включению его в зону нашего обслуживания.



– С людьми более-менее понятно. А на спасение животных выезжаете? – Здесь ситуация тоже неоднозначная. Если просят снять застрявшую на дереве кошку, мы, конечно, не выезжаем.

Другое дело, когда, например, животное провалилось в канализационный люк или в какую-то яму, откуда выбраться невозможно. Бывает, в паводок снимаем с льдин собак. Когда в город забредают дикие животные, нас тоже вызывают. Был такой случай: собаки загнали лосиху в очистные сооружения одного из предприятий. Сотовой связи тогда ещё не было, нашли егеря. Мы её выловили, погрузили в машину, вывезли за Шахтау. Только когда в лесу её отвязали, поняли, чем мы рисковали. Она резво подпрыгнула. Если бы лягнула кого-то, мало мы не показалось. Кстати, сейчас мы получили грант БСК на дополнительное оснащение нашего подразделения средствами для гуманного и безопасного отлова животных: петли, клетки, ружьё. Раньше у нас была только самодельная палка с петлёй.

– А бывают ложные вызовы?

– Буквально недавно вскрыли квартиру, а там никого. Основание для вскрытия: в подъезде стоял трупный запах. Оказалось, хозяева уехали, оставили мясо, оно протухло.

– И что потом? – Мы сделали свою работу. Дальше разбиралась полиция. Заявка была по их линии. Скорее всего, нашли собственника, вызвали.

– В работе спасателей во время паводков приходится слышать то «подтопление», «затопление». Есть разница?

– Вообще-то подтопление – это когда из-за подъёма грунтовых вод затапливает в низинах. А то, что пришло с реки – это затопление. Но это слово, как правило, всех пугает. Поэтому, когда речь идёт о небольшом паводке, спасатели предпочитают говорить о подтоплении.

– Что вас, как начальника аварийно-спасательного отряда больше всего беспокоит сегодня?

– Непростой вопрос… Я бы сказал так: молодёжи у нас мало. Более половины коллектива работают здесь уже более 20 лет. Многим уже за 50.



– С каким настроением встречаете свой профессиональный праздник? – Встречаем на посту. В предновогодние дни и праздники работы хватает. Выезжаем на ДТП. Кстати, сейчас их количество, по сравнению с началом 2000-х, снизилось в разы. Люди начали больше ценить свою жизнь. Этому способствовала и установка камер. Человеческая натура так устроена: многие больше дорожат деньгами, чтобы не платить за штрафы, чем здоровьем и жизнью.

В последние годы много делается и для улучшения безопасности на дорогах. Установка разделительного отбойника на трассе Уфа – Стерлитамак тоже способствовала снижению ДТП. Теперь трасса от Уфы до Рощинского разделена. В планах республики –такое строительство в сторону Оренбурга. На Стерлибашевском направлении снизились ДТП, когда на перекрёстке поставили светофор. Надо сказать, в последнее время больше занимаемся профилактической работой. Проводим противопожарные мероприятия, рассказываем отдыхающим о безопасности на водоёмах. Призываем быть внимательней к печному отоплению, газовому оборудованию…

– Позвольте пожелать вам и всем вашим коллегам успешной работы. И всем нам – пореже обращаться к вам за помощью.

Фото Сергея Крамскова.