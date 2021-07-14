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Министерство труда Республики Башкортостан предоставило информацию - какие профессии сегодня востребованы
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В Башкирии стерлитамакский парк «Содовик» пополнится павильоном общественного питания, открытым водным бассейном и батутом для детей
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Всемирная Фольклориада привлекла в Башкирию почти шестьдесят тысяч туристов
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В Башкирии стартовала спартакиада среди отдыхающих в детских лагерях
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В Стерлитамакском районе Башкирии произошла автоавария
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В Башкирии число утонувших в этом году превысило 100 человек
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В Башкирии трагедиям на воде противопоставляются профилактические рейды
Новости
13 Июля , 19:45
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В Башкортостане выросли цены на продукты
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В Башкирии родители на каждого школьника в семье получат от государства 10 тысяч рублей
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В Башкирии избитая металлическим табуретом женщина простила своего мучителя
Курбан-байрам в Башкирии будут праздновать четыре дня
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У экс-заместителя начальника отдела ГИБДД Башкирии изъяли 36 единиц транспортных средств
В Башкирии умер пострадавший от взрыва при растопке банной печи
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В Башкирии установка электроосвещения на дороге от Уфы до Стерлитамака завершится к концу 2021 года
Гимнастки из Стерлитамака завоевали бронзовую медаль V летней Спартакиады молодёжи России
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Учёные Башкирии опровергают мифы об опасности вакцинации
В Башкортостане вновь заработают медицинские инспекторы
В Башкирии неострожное курение часто приводит к возгораниям и жертвам
Вспомним десантников
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