Как работает проект «Молочная кухня» в Стерлитамаке

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С момента запуска программы более 100 тысяч жителей республики получили бесплатную специализированную продукцию. Только в 2024 году количество получателей составило 27 904 человека, среди которых 26 678 детей из малоимущих семей, 565 беременных женщин, 661 кормящая мать и 1181 член семей участников СВО. В текущем году общее число жителей, получивших бесплатное питание, превысило 100 тысяч.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил: «Порядка 100 тыс. жителей республики с 2019 года получили продукцию „Молочной кухни“ бесплатно. Среди них – беременные женщины и кормящие матери, дети до трех лет из малоимущих семей и дети, которые находятся под опекой. С 2023 года мы добавили в этот перечень и семьи участников спецоперации. В регионе работают 132 раздаточных пункта, где выдают и продают детскую „молочку“. Считаю, что это очень хорошие результаты нашей работы».

КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ В СТЕРЛИТАМАКЕ?

Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан «Молочная кухня» включает семь современных производственных площадок, расположенных в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и селе Верхние Киги.

В Стерлитамаке производство открылось 1 июля 2019 года. За неделю здесь перерабатывается от 15 до 20 тонн молока, закупаемого у местного производителя – СПССК «Калинушка» (Стерлитамакский район). Ассортимент продукции включает молоко питьевое детское пастеризованное для питания детей раннего возраста, йогурт питьевой обогащенный 4 витаминами (A,E,B6,D3), творог для питания детей раннего возраста.

КТО ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬ?

Программа охватывает детей до трех лет из малоимущих семей, детей-сирот, детей под опекой, беременных женщин, кормящих матерей, а также членов семей участников СВО. На бесплатной основе получают специализированные продукты питания 1783 жителей Стерлитамака, в том числе 10 беременных женщин, 4 кормящих мам, 48 семей участников СВО.

Для удобства жителей организована выездная выдача продукции с помощью специальных автомобилей, обеспечивающих сохранение холодовой цепи. В список бесплатной продукции входят сухие смеси, быстрорастворимые каши и молочная продукция собственного производства. Для этого закупается детское питание премиального качества ведущих мировых марок – Нутрилак, Фрисо, Нан, Винни-Пух, Нутрима. С рождения до одного года детям один раз в месяц выдаются сухие смеси, с полугода до двух лет – каши. Беременным женщинам и кормящим матерям – сухие витаминизированные смеси.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Вся продукция «Молочной кухни» производится из натурального молока местных фермеров с добавлением заквасок. Короткий срок годности и отсутствие искусственных добавок делают её идеальной для первого прикорма детей. В продаже представлены йогурты и творог с фруктово-ягодными наполнителями, которые можно приобрести в фирменных пунктах и сетевых магазинах.

Мы посетили один из пунктов «Молочной кухни» на улице Артёма, 13. Продавец Елена Гомозова работает здесь с июня 2019 года – с момента открытия раздаточного пункта. Сегодня он является одним из крупнейших по количеству получателей и особенно востребован у покупателей.

С увеличением числа посетителей растёт и объём работы. В обязанности Елены входит выдача и продажа молочной продукции и сопутствующего ассортимента, а также приём документов на бесплатное питание. Здесь важно проявлять особую внимательность: проверять правильность предоставленных справок, объяснять родителям все нюансы и оперативно передавать документы на обработку, чтобы семья как можно быстрее начала получать продукцию. Елена рассказала нам, что в этом пункте родители могут приобрести и получить детский йогурт, молоко, творог, кефир и другие молочные продукты, необходимые для полноценного питания малышей.

– Елена, расскажите, с какими людьми вам приходится работать?

– Самые разные приходят! В основном, конечно, молодые мамы, бабушки, члены семей участников СВО, папы тоже бывают. Кто-то спешит, кто-то, наоборот, с удовольствием задерживается, общается, расспрашивает. Есть постоянные покупатели, которых уже знаешь по имени, помнишь, что они обычно берут. Когда приходят с малышами – это вообще особая атмосфера! Детки тянутся к йогуртам, рассматривают баночки. Всегда приятно видеть их радость.

– Что вам больше всего нравится в вашей работе?

– Наверное, то, что ты не просто продаёшь продукты, а реально помогаешь. Особенно это чувствуется, когда молодые мамы благодарят, говорят, как их малыш любит наши йогурты или творожок. Это очень приятно!

Супружеская пара из Стерлитамака Илья и Дарья Тумановы пользуется продукцией «Молочной кухни» не первый год.

– Илья, Дарья, как давно вы пользуетесь продукцией «Молочной кухни»?

– Мы начали покупать её, когда сыну было около года. Тогда искали качественные молочные продукты без лишних добавок, и «Молочная кухня» стала для нас отличным вариантом.

– Какие продукты чаще всего берёте?

– Больше всего сын любит йогурты и творожки, мы их берём регулярно. Ему нравится вкус, а нам – состав и свежесть.

– Что для вас самое главное при выборе детского питания?

– Конечно, натуральность и безопасность. Важно понимать, из чего сделан продукт, нет ли в нём лишнего сахара, консервантов. Ну и удобство тоже. Пункты выдачи расположены так, что можно быстро заехать по дороге. Плюс цены вполне доступные.

НОВВОВЕДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В июне прошлого года «Молочная кухня» начала выпуск взрослой молочной продукции. В ассортименте предприятия появилось молоко и кефир в ПЭТ-бутылках, а также творог, сметана различной жирности и объема.

В прошлом году был осуществлен планомерный переход на электронный прием документов. На сегодняшний день работает два способа подачи документов – через портал «Госуслуги Башкортостана» и МФЦ «Мои документы». РПГУ является приоритетным способом подачи документов, с начала приема по этому каналу принято более 25 тысяч пакетов документов.

3 марта 2025 года были внесены изменения в постановление Правительства РБ от 30.12.19 №784, в соответствии с которыми в перечень льготных категорий, имеющих право на бесплатное питание, включены граждане, ранее принимавшие участие в СВО. Это означает, что теперь право на получение бесплатной продукции на «Молочной кухне» имеют семьи ветеранов СВО.

В Стерлитамаке пункты раздачи находятся по следующим адресам: ул.Артёма, д.13, ул.Нагуманова, д.27 «а», пр.Ленина, д.14, ул.Гоголя, д.98.

Проконсультировать жителей по вопросам, касающимся процедуры оформления документов, графика работы раздаточных пунктов и т.д. могут сотрудники колл-центра по номеру 8 (347) 246-55-01. Также вся необходимая информация размещается на сайте, в официальном канале учреждения в Телеграме и в аккаунте в «ВКонтакте».

Проект «Молочная кухня» стал ярким примером заботы о здоровье и благополучии жителей Республики Башкортостан. Благодаря слаженной работе производственных площадок, раздаточных пунктов и поддержке руководства региона, тысячи семей получают качественные и полезные продукты, необходимые для полноценного развития детей и поддержания здоровья взрослых.