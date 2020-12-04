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75 лет Победы
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Республика сегодня
4 Декабря 2020, 21:17
В Уфе презентована первая QR-Конституция России
Республика сегодня
4 Декабря 2020, 14:46
4 декабря поступит оборудование в детскую больницу
Республика сегодня
3 Декабря 2020, 19:50
Финал Всероссийского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай-2020»
Республика сегодня
2 Декабря 2020, 00:11
В Башкирии режим самоизоляции для пожилых людей продлили до конца декабря
Республика сегодня
30 Ноября 2020, 18:09
Стали известны 12 самых красивых башкирских слов, которые предложили жители республики Башкортостан.
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27 Ноября 2020, 22:38
В Башкирии упростили проведение переписи населения
Республика сегодня
23 Ноября 2020, 15:27
Глава Башкирии о вахтовиках: «Это будет мощнейшая нагрузка, но мы своих не бросаем»
Республика сегодня
22 Ноября 2020, 08:30
В Башкирии число официально зарегистрированных ковид-больных превысило 13 тысяч
Республика сегодня
19 Ноября 2020, 16:35
В Башкирии стартовал главный региональный онлайн-проект о добровольчестве
Республика сегодня
14 Ноября 2020, 13:13
24 ноября в прямом эфире телеканала БСТ назовут победителей музыкального конкурса «Уфимская волна -2020»
Республика сегодня
13 Ноября 2020, 19:51
Башкортостан продолжает выбирать самое красивое башкирское слово!
Республика сегодня
13 Ноября 2020, 18:29
Мама уфимского мэра Ульфата Мустафина поблагодарила за поддержку в трудные дни
Республика сегодня
9 Ноября 2020, 20:00
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности
Республика сегодня
5 Ноября 2020, 13:42
Грант на покупку комбайна получил Ильшат Калимуллин из Бакалинского района
Республика сегодня
5 Ноября 2020, 01:10
Стерлитамакский городской Дворец культуры поздравляет всех с праздником!
Республика сегодня
31 Октября 2020, 18:05
Кадровые кейс-интервью Центра стратегических разработок РБ прошли в Уфе
Республика сегодня
31 Октября 2020, 12:09
Путин заявил о продлении «налоговых каникул» и моратория на проверки малого бизнеса
Республика сегодня
30 Октября 2020, 14:24
Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Вся Уфа»
Республика сегодня
30 Октября 2020, 12:20
В Башкортостане подвели промежуточные итоги работы геопарка «Торатау»
Республика сегодня
30 Октября 2020, 12:17
В Башкортостане обсудили подготовку к 450-летию Уфы
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
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