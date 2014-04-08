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75 лет Победы
Мнение
Мнение
8 Апреля 2014, 14:34
Целительная сила искусства
Мнение
19 Февраля 2014, 14:06
Примеры рекламы
Мнение
18 Февраля 2014, 19:45
Расскажи о себе
Мнение
31 Мая 2013, 15:35
Извещение №02 от 31 мая 2013 года о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание полиграфических услуг, связанных с выпуском газеты "Стерлитамакский рабочий" с 1 июня по 31 июля 2013 года
Мнение
15 Апреля 2013, 13:01
Протокол рассмотрения заявок по открытому запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание полиграфических услуг, связанных с выпуском газеты «Стерлитамакский рабочий»
Мнение
12 Апреля 2013, 13:32
Протокол рассмотрения котировочных заявок по открытому запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на закупку бумаги газетной для нужд ГУП РБ "Редакция газеты "Стерлитамакский рабочий"
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2 Апреля 2013, 12:51
Извещение о проведении открытого запроса котировок в целях заключения договора на поставку газетной бумаги на II квартал 2013 года
Мнение
26 Марта 2013, 15:15
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание полиграфических услуг, связанных с выпуском газеты «Стерлитамакский рабочий»
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30 Января 2012, 12:09
Викторина, посвящённая 100-летию стерлитамакского футбола
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
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Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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