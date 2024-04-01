История одного наставничества

Всероссийский проект «Наставничество» даёт возможность воспитанникам детских домов 29 регионов страны обрести старших друзей. Благодаря Алие Гималовой, куратору проекта на юге Башкирии, наставники есть и у ребят из Стерлитамака.

Знакомьтесь: Кристина Романова, парикмахер, мама двоих маленьких сыновей. Они с подопечной Юлией в прошлом году победили во всероссийском конкурсе проекта и осуществили свою мечту – побывали на море. Может быть, эта история и Вас вдохновит на то, чтобы стать наставником?

– Кристина, почему Вы решили участвовать в проекте «Наставничество»?

– Однажды я увидела в соцсетях рекламу проекта, и меня это заинтересовало. Я познакомилась с условиями участия, но отложила эту идею, потому что сомневалась. Слишком большая ответственность. А потом всё-таки решила участвовать: прошла отбор и обучение, поняла, насколько серьёзный подход здесь реализуется: ведётся глубокая работа с психологами Диной Максютовой и Алиёй Гималовой. Послушав участников, которые делились своим опытом и эмоциями, я тоже решила стать наставником. Для этого я выполнила условия проекта: прошла психологический тест и сдала медицинские анализы. Наставник не выбирает подопечного – выбирают психологи.

– Для чего Вам был нужен такой опыт?

– Когда я училась в школе, нас водили в Дом малютки, и мы помогали, играли с детьми. Мне запомнились эти детские глаза, но, повзрослев, я поняла: помощь больше нужна не малышам, а тем, кто вырос и выпускается из детского дома.

– Вы познакомили Юлю со своей профессией?

– Конечно, и я могла бы многому её научить. Но она не захотела: предпочла быть моим клиентом, а не учеником.

– К чему должны быть готовы люди, которые хотят быть наставником ребёнка из детского дома?

– Наставничество – это дружба. Не спонсорство и не родительство. У многих детей из детского дома есть установка: им должны что-то дать, принести, подарить. Это объяснимо: на каждый праздник появляется куча спонсоров с подарками. Наставников готовят к таким ситуациям: мы пресекаем все моменты выпрашивания денег. Дети бывают непростые: наставник не купил что-то – ребёнок говорит: «Мне такой наставник не нужен». К счастью, дети возвращаются к этой дружбе. Они умеют дружить, ищут дружбу.

– С какими сложностями ребёнка сталкивается наставник?

– Наставник обнаружит, что воспитанники детского дома не умеют обращаться с деньгами – необходимы беседы по финансовой грамотности. За многих ребят решение о выборе профессии принимают взрослые, педагоги. Их можно понять: они предлагают подростку то, что он сможет освоить. Например, Юля обучилась на штукатура-маляра. Безусловно, воспитанникам детского дома не хватает модели жизни в семье, бытовых навыков. К счастью, в детском доме есть полезная практика: перед выпуском подростки живут в специальной комнате-«квартире», где они учатся хозяйничать.

– Что Вы как наставник смогли дать Юле?

– Я принимаю её такой, какая она есть. Эти дети травмированы, достаточно закрыты, они могут приукрашивать положение вещей, потому что боятся разочаровать значимого взрослого. В детском доме воспитанникам никто не даёт деньги на косметику, а 16-летней девочке хочется. Юля мне рассказала, как она рисовала стрелки возле глаз… гелевой ручкой. Я помогла ей с косметикой. Для таких тонких моментов наставник и нужен: дети не обо всём могут попросить в детском доме. Я показала ей, каким может быть общение в семье: тёплым, душевным. Юля – хороший человек, она добрая, мягкая. Я побаивалась, например, ехать с ней на море, потому что здесь, в городе, был эпизод, когда она уходила и её искали. Я просто разговаривала с Юлей на равных и она меня не подвела: поездка получилась замечательная.

– Расскажите, как Вы выиграли конкурс для наставников и поехали на море?

– Море – это Юлина мечта. Мы сняли красивый ролик об этом, он победил в конкурсе и – мечта сбылась. Все мечты и ролики они были красивыми и достойными победы. Почему мы выиграли? Думаю, благодаря искренности. Я помню, Юля призналась на камеру: «Если моя мечта сбудется, я пойму, что невозможное возможно». Учась в обычной школе, Юля слышала о поездках на море от одноклассников и думала, что в её жизни этого никогда не будет. Мечта Юли не была меркантильной: девочка не просила гаджеты или другие дорогие вещи, она мечтала о расширении границ своей жизни, своего мировоззрения. А на море она даже ничего себе не купила: деньги, которые ей перед поездкой дал дядя, она потратила на подарки родным и даже моим мальчишкам. А своему братишке она довезла живую черепашку.

– Как вы думаете, кому из взрослых стоит, а кому точно не стоит идти в проект «Наставничество»?

– Не стоит идти в наставники тем, кому это нужно для самопиара, и тем, кто хочет закрыть какие-то свои гештальты. Решение должно быть осознанным: назад дороги нет, отказаться от дружбы с ребёнком нельзя. Многих детей уже предавали, двойное предательство недопустимо.

P.S. Сейчас Юлия – выпускница детского дома, уже молодая мама. Они с Кристиной продолжают общаться: наставничество – это на всю жизнь.

Проект "Наставничество для подростков, оставшихся без родителей, в Республике Башкортостан" реализуется на грант Главы РБ, при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. Если вы хотите стать участниками проекта, обращайтесь по тел. 8987-629-39-66.

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Анастасия БОНДАРЕНКО