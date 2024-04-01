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1 Апреля , 01:11

История одного наставничества

Согласитесь, в жизни каждого ребёнка должен быть хотя бы один взрослый, который заинтересован в его счастье.

История одного наставничества
История одного наставничества

Всероссийский проект «Наставничество» даёт возможность воспитанникам детских домов 29 регионов страны обрести старших друзей. Благодаря Алие Гималовой, куратору проекта на юге Башкирии, наставники есть и у ребят из Стерлитамака.

Знакомьтесь: Кристина Романова, парикмахер, мама двоих маленьких сыновей. Они с подопечной Юлией в прошлом году победили во всероссийском конкурсе проекта и осуществили свою мечту – побывали на море. Может быть, эта история и Вас вдохновит на то, чтобы стать наставником?

– Кристина, почему Вы решили участвовать в проекте «Наставничество»?

– Однажды я увидела в соцсетях рекламу проекта, и меня это заинтересовало. Я познакомилась с условиями участия, но отложила эту идею, потому что сомневалась. Слишком большая ответственность. А потом всё-таки решила участвовать: прошла отбор и обучение, поняла, насколько серьёзный подход здесь реализуется: ведётся глубокая работа с психологами Диной Максютовой и Алиёй Гималовой. Послушав участников, которые делились своим опытом и эмоциями, я тоже решила стать наставником. Для этого я выполнила условия проекта: прошла психологический тест и сдала медицинские анализы. Наставник не выбирает подопечного – выбирают психологи.

– Для чего Вам был нужен такой опыт?

– Когда я училась в школе, нас водили в Дом малютки, и мы помогали, играли с детьми. Мне запомнились эти детские глаза, но, повзрослев, я поняла: помощь больше нужна не малышам, а тем, кто вырос и выпускается из детского дома.  

– Вы познакомили Юлю со своей профессией?

– Конечно, и я могла бы многому её научить. Но она не захотела: предпочла быть моим клиентом, а не учеником.

– К чему должны быть готовы люди, которые хотят быть наставником ребёнка из детского дома?

– Наставничество – это дружба. Не спонсорство и не родительство. У многих детей из детского дома есть установка: им должны что-то дать, принести, подарить. Это объяснимо: на каждый праздник появляется куча спонсоров с подарками. Наставников готовят к таким ситуациям: мы пресекаем все моменты выпрашивания денег. Дети бывают непростые: наставник не купил что-то – ребёнок говорит: «Мне такой наставник не нужен». К счастью, дети возвращаются к этой дружбе. Они умеют дружить, ищут дружбу.

– С какими сложностями ребёнка сталкивается наставник?

– Наставник обнаружит, что воспитанники детского дома не умеют обращаться с деньгами – необходимы беседы по финансовой грамотности. За многих ребят решение о выборе профессии принимают взрослые, педагоги. Их можно понять: они предлагают подростку то, что он сможет освоить. Например, Юля обучилась на штукатура-маляра. Безусловно, воспитанникам детского дома не хватает модели жизни в семье, бытовых навыков. К счастью, в детском доме есть полезная практика: перед выпуском подростки живут в специальной комнате-«квартире», где они учатся хозяйничать.   

– Что Вы как наставник смогли дать Юле?

– Я принимаю её такой, какая она есть. Эти дети травмированы, достаточно закрыты, они могут приукрашивать положение вещей, потому что боятся разочаровать значимого взрослого. В детском доме воспитанникам никто не даёт деньги на косметику, а 16-летней девочке хочется. Юля мне рассказала, как она рисовала стрелки возле глаз… гелевой ручкой. Я помогла ей с косметикой. Для таких тонких моментов наставник и нужен: дети не обо всём могут попросить в детском доме. Я показала ей, каким может быть общение в семье: тёплым, душевным. Юля – хороший человек, она добрая, мягкая. Я побаивалась, например, ехать с ней на море, потому что здесь, в городе, был эпизод, когда она уходила и её искали. Я просто разговаривала с Юлей на равных и она меня не подвела: поездка получилась замечательная.

– Расскажите, как Вы выиграли конкурс для наставников и поехали на море?

– Море – это Юлина мечта. Мы сняли красивый ролик об этом, он победил в конкурсе и – мечта сбылась. Все мечты и ролики они были красивыми и достойными победы. Почему мы выиграли? Думаю, благодаря искренности. Я помню, Юля призналась на камеру: «Если моя мечта сбудется, я пойму, что невозможное возможно». Учась в обычной школе, Юля слышала о поездках на море от одноклассников и думала, что в её жизни этого никогда не будет. Мечта Юли не была меркантильной: девочка не просила гаджеты или другие дорогие вещи, она мечтала о расширении границ своей жизни, своего мировоззрения. А на море она даже ничего себе не купила: деньги, которые ей перед поездкой дал дядя, она потратила на подарки родным и даже моим мальчишкам. А своему братишке она довезла живую черепашку.

– Как вы думаете, кому из взрослых стоит, а кому точно не стоит идти в проект «Наставничество»?

– Не стоит идти в наставники тем, кому это нужно для самопиара, и тем, кто хочет закрыть какие-то свои гештальты. Решение должно быть осознанным: назад дороги нет, отказаться от дружбы с ребёнком нельзя. Многих детей уже предавали, двойное предательство недопустимо.

P.S. Сейчас Юлия – выпускница детского дома, уже молодая мама. Они с Кристиной продолжают общаться: наставничество – это на всю жизнь.

Проект "Наставничество для подростков, оставшихся без родителей, в Республике Башкортостан" реализуется на грант Главы РБ, при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. Если вы хотите стать участниками проекта, обращайтесь по тел. 8987-629-39-66.  

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Анастасия БОНДАРЕНКО

 

Автор:Екатерина Яковлева
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