Жительница Стерлитамака рассказала о поездке в ГДР в 1980 году: "Я все помню".

Я родилась в деревне Утеймуллино Аургазинского района. Мои родители, деревенские учителя, с детства приобщали нас, детей, к чтению, истории, изобразительному искусству. Когда в 1971 году семья переехала в Стерлитамак, мы начали выписывать городскую газету «Стерлитамакский рабочий».

Прошли годы, но мы с мужем до сих пор выписываем и читаем нашу газету, из которой узнали про конкурс имени Г.М.Арсланова, посвящённый 80-летию Великой Победы.

Эта информация оживила в моей памяти поездку 45-летней давности. А ещё – события, происходящие сегодня в мире, когда идут военные действия, гибнут наши люди, а политики западных стран беспардонно перекраивают историю на свой лад.

В мае 1980 года в составе группы из Башкирии мне, медицинской сестре поликлиники треста «Стерлитамакстрой», посчастливилось побывать в ГДР, в округе Галле.

Эта поездка произвела на меня сильнейшее впечатление. Помню, все из нашей группы хотели как можно быстрее оказаться в Трептов-парке, у памятника Воину-Освободителю, чтобы возложить цветы.

Памятник оказался величественный, достойный страны-победителя. Маленькой немецкой девочке на руках у русского солдата ничего не угрожало. А нам всем очень хотелось побыть рядом с мемориалом в честь красноармейцев, павших в боях за Берлин, как можно дольше.

На третий день нашей поездки мы посетили концлагерь «Бухенвальд». Нам предстояло пройти через ворота, на которых были написаны зловещие слова «Каждому своё». Экскурсия по одному из крупнейших концлагерей оставила неизгладимый след в душе каждого из нас. Без слёз нельзя было смотреть на огромные стеклянные ёмкости с детской и взрослой обувью, женскими волосами, высушенные татуировки, медицинский кабинет с инструментами и шприцами.

Самым страшным стало посещение крематория с печью, в которой сжигали людей. Места бывших бараков были вспаханы… После поездки в Бухенвальд на душе было сумрачно и тяжело, не хотелось ни с кем разговаривать. А как мы тогда плакали!..

А потом был Дрезден, город, похожий на музей под открытым небом. 14 мая мы посетили одно из крупнейших в мире собраний живописи − Дрезденскую картинную галерею. И я, наконец-то, встретилась с «Сикстинской мадонной» кисти Рафаэля, увидеть которую мечтала с детства. Так сильно была очарована ею – долго стояла перед полотном как вкопанная.

Недавно по каналу «Культура» показали получасовой документальный фильм о трагедии Дрездена. Мы узнали подробности о ней ещё тогда, 45 лет назад. В 1945 году много картин – настоящих шедевров живописи – были вывезены в Москву, отреставрированы советскими специалистами и в 1955 году переданы Дрезденской картинной галерее. Победитель вернул произведения искусства побеждённому – сколько в этом гуманизма и великодушия.

А как пострадал сам Дрезден: американцы и британцы бомбили его днём и ночью, пытаясь превратить город в огненный ад, в руины. По последним данным, тогда под бомбами погибли 135 тысяч человек, в основном мирных жителей.

После войны Дрезден воскрес из пепла как птица Феникс. Мы ходили по его улицам, любовались его музеями, мостами, набережными и величественными соборами.

Война никогда и никому не приносит ничего, кроме горя и страданий. Мне хочется, чтобы молодые люди знали о том, сколько человеческих жертв и разрушений принесла война с фашизмом не только нашей стране, но и другим государствам Европы. И чтобы учились ценить и защищать мир. Нужно, чтобы новые поколения помнили об этом. Я всё помню. Я не забыла.