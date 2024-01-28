Историк из Стерлитамака Татьяна Сиротина: «Историков изначально учат быть толерантными»

В 2023 году состоялась 16-я конференция, посвящённая 80-летию Сталинградской битвы. В этом году юные историки готовятся выступить по теме «450 лет Уфе – столице Башкортостана». Строгое жюри всегда отмечало отличную подготовку школьников из Стерлитамака. Татьяна Геннадьевна преподаёт историю, обществознание, экономику и право. Она интересный собеседник – эрудированный, тонкий, с развитым чувством юмора. В том же стиле она отвечает на вопросы из шляпы.
– Ради какой цели вы были бы готовы пойти на преступление?
– Прямо скажу – для меня нет цели, ради которой нужно совершать преступления!
– Объясните вашу позицию.
– Популярная политическая фраза «Цель оправдывает средства» появилась в эпоху Позднего Возрождения. В то время допускалась возможность кровопролитных войн для достижения политических целей того или иного государственного деятеля.
В XVII веке расширили и углубили эту мысль. Получилось: «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства».
А кому? Наполеону? Гитлеру? Муссолини?
Я достаточно обосновала свою позицию?
– А если нужно будет спасти ребёнка?
– Смотря по ситуации. Скорее всего, для спасения ребёнка можно решиться на крайние меры.
– Где вы чувствуете себя уютнее всего?
– Дома – с родными и близкими мне людьми. Люблю тёплую и уютную атмосферу.
Предпочитаю, чтобы гости приходили ко мне, а не наоборот. Как говорится: «В гостях хорошо, а дома лучше».
– Сравниваете ли вы себя с другими людьми и в чём?
– Конечно. Не зря же говорят, что всё познаётся в сравнении.
Я предпочитаю сравнивать себя с другими в профессиональном плане.
Не люблю сидеть на месте и ждать счастливой возможности самореализации. Я участвую во всех доступных мне мероприятиях.
– И в результате?
– В 2013 году победила на городском конкурсе «Педагог года». На республиканском этапе того же конкурса стала первой в одной из номинаций.
В то же время все силы отдавала гранту Российского исторического общества (РИО) «Лучший учитель России» и выиграла!
В 2017 году завоевала грант РИО уже как лучший учитель истории России.
– Ваши дальнейшие планы?
– Хочется развиваться дальше.
– Все люди братья?
– И сёстры! У меня много братьев и сестёр плюс племянники и крестники.
– А в общем смысле? Братские народы, например.
– Я – историк. А историков изначально учат толерантности. Она особенно важна в нашей многонациональной республике. Мои бывшие одноклассники, одногруппники и нынешние друзья, соседи, коллеги, ученики – люди самых разных национальностей. Мы живём вместе, имеем одни взгляды на жизнь, общие идеи. Конечно, мы братья и сёстры.
– Какую самую тяжёлую физическую работу вам приходилось выполнять?
– Когда мой брат служил в армии, мы с отцом строили домик в саду. Много физических сил приходилось тратить.
И на археологических раскопках хватало работы: и с лопатой, и с кисточкой, и с половником.
– Какой проступок вы готовы простить?
– С готовностью прощаю неумышленный проступок. К слову, мне кажется, чтобы нормально и спокойно жить, можно и нужно прощать ближним своим, если только они не слишком упорствуют в упрямстве, эгоизме, своекорыстии.
Думаю, что у каждого проступка есть своя мера, так сказать, непрощения.
– Делали бы вы вашу работу бесплатно?
– Этот вопрос вы задаёте работнику школы? Наши педагоги очень много трудятся с большой отдачей и ответственностью не ради денег и славы, а для пользы детей. Мы готовим ребят к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям обычно во внеурочное время.
– Способны ли вы на жертву?
– Нет, не способна. К жертвенности отношусь отрицательно. И вот почему? Случается: мать, отказывая себе во всём, старается помочь детям, тратя свою жизненную энергию, нервы, деньги, здоровье. А в итоге её самопожертвование оказывается ненужным. Она упрекает детей: «Я вам жизнь отдала!», а они в ответ: «А мы тебя не просили!». С обеих сторон непонимание, а порой и ненависть друг к другу. Здесь уместно привести цитату из пьесы «Идеальный муж» английского писателя Оскара Уайльда: «Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву».
Своей жертвой мать не помогла обожаемым детям, а лишила их возможности действовать самим согласно своим способностям, желаниям и устремлениям.
– В какое историческое время вы хотели бы жить?
– Я человек своего времени. И желаю жить здесь и сейчас вместе с людьми, которые мне близки по мировоззрению, культуре, обычаям, языку.
– Какой уникальной способностью вы хотели бы обладать?
– Трудно сказать. Забавно было бы читать чужие мысли.
– Думаю, что от этой способности вы скоро бы отказались. Читать чужие мысли всё равно что подслушивать разговоры. У англичан есть пословица: «Кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит».
– Ну и что? Зато можно услышать без всякой лести честное мнение о себе любимом. Кроме того, для чтения чужих мыслей не нужно стоять под дверью, поэтому не рискуешь получить удар в лоб.
– Хотели бы вы жить при коммунизме?
– Это сложный вопрос. Конечно, в эпоху социализма народ верил в перемены к лучшему. Я родилась в то время и многое помню. Но коммунизм считаю утопией. Например, государство Томмазо Кампанеллы никогда не было бы построено. И хорошо! Если вы читали «Город Солнца», то поймёте меня. Другие утопии ничем не лучше, потому что это не сказки или мечты, а некие реформаторские планы, которые утописты считали вполне осуществимыми. Они были железно уверены в возможности их реализации ради построения справедливого и счастливого общества. Но все эти планы не жизнеспособны, хотя бы потому, что создатели утопических теорий не имели никакого отношения к государственному управлению, опыта в этом сложном и ответственном деле.
– Вы всегда быстро принимаете решения?
– Да. Производственная необходимость подгоняет. Но если позволяет время, стараюсь всё без спешки обдумать и принять взвешенное решение.
– Боитесь ли вы начальства?
– Мне с начальством повезло. Михаил Васильевич Григорьев и Зигангир Яганшиевич Ишбаев – понимающие люди. Я их не боюсь –
уважаю. Дорожу их мнением, нередко обращаюсь за советом.
– Чему вас учат ваши дети?
– У моей дочери Полины, очень рассудительной девочки, которая никогда не принимает спонтанных решений, можно поучиться благоразумию и умению владеть собой.
В целом у молодого поколения стоит поучиться непосредственности и оптимизму. Ребята не страшатся ничего нового, умеют перестраиваться в соответствии с требованием времени.
Недавно мы участвовали в мероприятии в поддержку местных инициатив. Наши школьники моментально организовали колядки и отлично изобразили скоморохов. Для них вжиться в образ минутное дело!
– Ваше любимое блюдо?
– Если коротко: люблю всё, что приготовит мама.
– А подробнее?
– Мама готовит очень вкусную утку с картошкой – язык проглотишь. А какой у неё борщ!
Дочка часто просит маму приготовить именно её фирменный борщ. А потом говорит: «Целую неделю буду сластничать».
– Можно ли контролировать ненависть или любовь?
– Не буду изобретать велосипед, а приведу эпизод из романа Пушкина «Евгений Онегин», где Евгений предупреждает Татьяну: «Полюбите вы снова: но… Учитесь властвовать собою; не всякий вас, как я, поймёт; к беде неопытность ведёт».
Я, конечно, человек эмоциональный, однако учусь властвовать собою, стараюсь контролировать свои чувства.
– Вы следите за модой?
– За модой в наше время невозможно уследить. Она меняется так стремительно, что если ей следовать, можно накопить целый ворох одежды, которую потом не знаешь, куда девать.
Про себя скажу: я стараюсь одеваться со вкусом и с требованиями дресс-кода.
– В школе есть особый дресс-код?
– Безусловно, как для педагогов, так и для учеников. Школа – это особый мир с присущими ему этикой и эстетикой.
– Что может заставить вас покраснеть?
– Мне, наверное, везёт – я не попадаю в двусмысленные положения, заставляющие краснеть. Поэтому и не краснею.
– По вашему мнению, люди часто обманывают?
– Увы, да. Причём, по моим наблюдениям, взрослые обманывают чаще, чем дети. Об этом свидетельствуют история, литература и наша повседневная жизнь.
Политики, люди искусства часто мифологизируют свою жизнь. Например, Борис Годунов создал миф о себе, как о мудром правителе, но это ему не помогло.
Есенин – гениальный поэт. Свою личную жизнь тоже старался превратить в миф. Изображал из себя деревенского паренька, а сам даже лопаты в руки не брал. Писал, что он крестьянский сын, будучи сыном приказчика.
Сделала миф из своей личной жизни и Анна Ахматова.
– Словом, как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».
– Да. И, наверное, поэтому мы, как читатели и почитатели, предпочитаем мифы, а не знание реальной жизни выдающихся личностей.
Что касается обычных взрослых людей. Они тоже обманывают, чтобы приукрасить себя, вызвать жалость, восхищение или любовь.
Дети чаще всего не обманывают, а фантазируют. Могут соврать в случае, когда взрослые загнали в угол. Из-за боязни наказания.
– Можно ли научить человека быть справедливым? А милосердным?
– Мы воспринимаем мир субъективно, то есть с разных точек зрения, в силу того, что у нас разное воспитание, мышление, образование, социальное положение.
Расходятся и взгляды на справедливость. Но, мне кажется, что один из самых главных признаков справедливости – доброта.
А признаком доброты, согласитесь, является терпимость. И не только к различным мнениям, но и ошибкам. Справедливый человек проявляет понимание. Он не обес-
ценивает как личность того, кто совершил ошибку. Давайте вспомним строчки из стихотворения Расула Гамзатова: «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять. Не вини его – вини дорогу. И коня не торопись менять».
Так рядом со справедливостью идёт милосердие.
Можно ли воспитать эти качества? Можно! Воспитывают личный пример, семейная и школьная атмосфера, чтение книг и просмотр фильмов с дальнейшим обсуждением.
– Какой самый счастливый возраст для женщин?
– Для женщин любой возраст счастливый. В нашей природе есть удивительное качество находить много хорошего и замечательного даже в прожитых годах, не говоря уже о детстве и юности.
– В чём мы перегнали Соединённые Штаты Америки?
– Во многом. Начнём с того, что Россия никогда не была колониальной державой. Русские никого и никогда не загоняли в резервации, как американцы индейцев. Наоборот. Приведу пример Грузии.
Окружённая и постоянно терзаемая внешними врагами, ослабленная внутренней неустроенностью Грузия обратилась в 1782 году к единоверной России за помощью. Грузинский царь Ираклий II просил императрицу Екатерину II в случае согласия принять Грузию под Монаршую Руку. Прислать 4 тысячи русских войск для обороны государства и возвращения отпавших провинций.
То же самое можно сказать и об Армении.
В нашей стране были и есть толерантность, интернационализм, развитие национальных культур. Парень, живущий на Чукотке, Юрий Рытхэу стал писателем с мировым именем, романы которого читал и переводил Хемингуэй.
Американские народы Севера не только не имеют своей национальной литературы, их даже грамоте не обучают.
На весь мир прославились русский балет, театр (благодаря системе Станиславского), спортивные достижения в художественной гимнастике, фигурном катании, биатлоне, хоккее.
Сейчас Россия выходит в лидеры по производству удобрений, сельскохозяйственных культур, добыче полезных ископаемых.
Фото Эльвиры Рахимовой.