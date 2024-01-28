Историк из Стерлитамака Татьяна Сиротина: «Историков изначально учат быть толерантными»

В 2023 году состоялась 16-я конференция, посвящённая 80-летию Сталинградской битвы. В этом году юные историки готовятся выступить по теме «450 лет Уфе – столице Башкортостана». Строгое жюри всегда отмечало отличную подготовку школьников из Стерлитамака. Татьяна Геннадьевна преподаёт историю, обществознание, экономику и право. Она интересный собеседник – эрудированный, тонкий, с развитым чувством юмора. В том же стиле она отвечает на вопросы из шляпы.

– Ради какой цели вы были бы готовы пойти на преступление?

– Прямо скажу – для меня нет цели, ради которой нужно совершать преступления!

– Объясните вашу позицию.

– Популярная политическая фраза «Цель оправдывает средства» появилась в эпоху Позднего Возрождения. В то время допускалась возможность кровопролитных войн для достижения политических целей того или иного государственного деятеля.

В XVII веке расширили и углубили эту мысль. Получилось: «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства».

А кому? Наполеону? Гитлеру? Муссолини?

Я достаточно обосновала свою позицию?

– А если нужно будет спасти ребёнка?

– Смотря по ситуации. Скорее всего, для спасения ребёнка можно решиться на крайние меры.

– Где вы чувствуете себя уютнее всего?

– Дома – с родными и близкими мне людьми. Люблю тёплую и уютную атмосферу.

Предпочитаю, чтобы гости приходили ко мне, а не наоборот. Как говорится: «В гостях хорошо, а дома лучше».

– Сравниваете ли вы себя с другими людьми и в чём?

– Конечно. Не зря же говорят, что всё познаётся в сравнении.

Я предпочитаю сравнивать себя с другими в профессиональном плане.

Не люблю сидеть на месте и ждать счастливой возможности самореализации. Я участвую во всех доступных мне мероприятиях.

– И в результате?

– В 2013 году победила на городском конкурсе «Педагог года». На республиканском этапе того же конкурса стала первой в одной из номинаций.

В то же время все силы отдавала гранту Российского исторического общества (РИО) «Лучший учитель России» и выиграла!

В 2017 году завоевала грант РИО уже как лучший учитель истории России.

– Ваши дальнейшие планы?

– Хочется развиваться дальше.

– Все люди братья?

– И сёстры! У меня много братьев и сестёр плюс племянники и крестники.

– А в общем смысле? Братские народы, например.

– Я – историк. А историков изначально учат толерантности. Она особенно важна в нашей многонациональной республике. Мои бывшие одноклассники, одногруппники и нынешние друзья, соседи, коллеги, ученики – люди самых разных национальностей. Мы живём вместе, имеем одни взгляды на жизнь, общие идеи. Конечно, мы братья и сёстры.

– Какую самую тяжёлую физическую работу вам приходилось выполнять?

– Когда мой брат служил в армии, мы с отцом строили домик в саду. Много физических сил приходилось тратить.

И на археологических раскопках хватало работы: и с лопатой, и с кисточкой, и с половником.

– Какой проступок вы готовы простить?

– С готовностью прощаю неумышленный проступок. К слову, мне кажется, чтобы нормально и спокойно жить, можно и нужно прощать ближним своим, если только они не слишком упорствуют в упрямстве, эгоизме, своекорыстии.

Думаю, что у каждого проступка есть своя мера, так сказать, непрощения.

– Делали бы вы вашу работу бесплатно?

– Этот вопрос вы задаёте работнику школы? Наши педагоги очень много трудятся с большой отдачей и ответственностью не ради денег и славы, а для пользы детей. Мы готовим ребят к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям обычно во внеурочное время.

– Способны ли вы на жертву?

– Нет, не способна. К жертвенности отношусь отрицательно. И вот почему? Случается: мать, отказывая себе во всём, старается помочь детям, тратя свою жизненную энергию, нервы, деньги, здоровье. А в итоге её самопожертвование оказывается ненужным. Она упрекает детей: «Я вам жизнь отдала!», а они в ответ: «А мы тебя не просили!». С обеих сторон непонимание, а порой и ненависть друг к другу. Здесь уместно привести цитату из пьесы «Идеальный муж» английского писателя Оскара Уайльда: «Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву».

Своей жертвой мать не помогла обожаемым детям, а лишила их возможности действовать самим согласно своим способностям, желаниям и устремлениям.

– В какое историческое время вы хотели бы жить?

– Я человек своего времени. И желаю жить здесь и сейчас вместе с людьми, которые мне близки по мировоззрению, культуре, обычаям, языку.

– Какой уникальной способностью вы хотели бы обладать?

– Трудно сказать. Забавно было бы читать чужие мысли.

– Думаю, что от этой способности вы скоро бы отказались. Читать чужие мысли всё равно что подслушивать разговоры. У англичан есть пословица: «Кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит».

– Ну и что? Зато можно услышать без всякой лести честное мнение о себе любимом. Кроме того, для чтения чужих мыслей не нужно стоять под дверью, поэтому не рискуешь получить удар в лоб.

– Хотели бы вы жить при коммунизме?

– Это сложный вопрос. Конечно, в эпоху социализма народ верил в перемены к лучшему. Я родилась в то время и многое помню. Но коммунизм считаю утопией. Например, государство Томмазо Кампанеллы никогда не было бы построено. И хорошо! Если вы читали «Город Солнца», то поймёте меня. Другие утопии ничем не лучше, потому что это не сказки или мечты, а некие реформаторские планы, которые утописты считали вполне осуществимыми. Они были железно уверены в возможности их реализации ради построения справедливого и счастливого общества. Но все эти планы не жизнеспособны, хотя бы потому, что создатели утопических теорий не имели никакого отношения к государственному управлению, опыта в этом сложном и ответственном деле.

– Вы всегда быстро принимаете решения?

– Да. Производственная необходимость подгоняет. Но если позволяет время, стараюсь всё без спешки обдумать и принять взвешенное решение.

– Боитесь ли вы начальства?

– Мне с начальством повезло. Михаил Васильевич Григорьев и Зигангир Яганшиевич Ишбаев – понимающие люди. Я их не боюсь –

уважаю. Дорожу их мнением, нередко обращаюсь за советом.

– Чему вас учат ваши дети?

– У моей дочери Полины, очень рассудительной девочки, которая никогда не принимает спонтанных решений, можно поучиться благоразумию и умению владеть собой.

В целом у молодого поколения стоит поучиться непосредственности и оптимизму. Ребята не страшатся ничего нового, умеют перестраиваться в соответствии с требованием времени.

Недавно мы участвовали в мероприятии в поддержку местных инициатив. Наши школьники моментально организовали колядки и отлично изобразили скоморохов. Для них вжиться в образ минутное дело!

– Ваше любимое блюдо?

– Если коротко: люблю всё, что приготовит мама.

– А подробнее?

– Мама готовит очень вкусную утку с картошкой – язык проглотишь. А какой у неё борщ!

Дочка часто просит маму приготовить именно её фирменный борщ. А потом говорит: «Целую неделю буду сластничать».

– Можно ли контролировать ненависть или любовь?

– Не буду изобретать велосипед, а приведу эпизод из романа Пушкина «Евгений Онегин», где Евгений предупреждает Татьяну: «Полюбите вы снова: но… Учитесь властвовать собою; не всякий вас, как я, поймёт; к беде неопытность ведёт».

Я, конечно, человек эмоциональный, однако учусь властвовать собою, стараюсь контролировать свои чувства.

– Вы следите за модой?

– За модой в наше время невозможно уследить. Она меняется так стремительно, что если ей следовать, можно накопить целый ворох одежды, которую потом не знаешь, куда девать.

Про себя скажу: я стараюсь одеваться со вкусом и с требованиями дресс-кода.

– В школе есть особый дресс-код?

– Безусловно, как для педагогов, так и для учеников. Школа – это особый мир с присущими ему этикой и эстетикой.

– Что может заставить вас покраснеть?

– Мне, наверное, везёт – я не попадаю в двусмысленные положения, заставляющие краснеть. Поэтому и не краснею.

– По вашему мнению, люди часто обманывают?

– Увы, да. Причём, по моим наблюдениям, взрослые обманывают чаще, чем дети. Об этом свидетельствуют история, литература и наша повседневная жизнь.

Политики, люди искусства часто мифологизируют свою жизнь. Например, Борис Годунов создал миф о себе, как о мудром правителе, но это ему не помогло.

Есенин – гениальный поэт. Свою личную жизнь тоже старался превратить в миф. Изображал из себя деревенского паренька, а сам даже лопаты в руки не брал. Писал, что он крестьянский сын, будучи сыном приказчика.

Сделала миф из своей личной жизни и Анна Ахматова.

– Словом, как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».

– Да. И, наверное, поэтому мы, как читатели и почитатели, предпочитаем мифы, а не знание реальной жизни выдающихся личностей.

Что касается обычных взрослых людей. Они тоже обманывают, чтобы приукрасить себя, вызвать жалость, восхищение или любовь.

Дети чаще всего не обманывают, а фантазируют. Могут соврать в случае, когда взрослые загнали в угол. Из-за боязни наказания.

– Можно ли научить человека быть справедливым? А милосердным?

– Мы воспринимаем мир субъективно, то есть с разных точек зрения, в силу того, что у нас разное воспитание, мышление, образование, социальное положение.

Расходятся и взгляды на справедливость. Но, мне кажется, что один из самых главных признаков справедливости – доброта.

А признаком доброты, согласитесь, является терпимость. И не только к различным мнениям, но и ошибкам. Справедливый человек проявляет понимание. Он не обес-

ценивает как личность того, кто совершил ошибку. Давайте вспомним строчки из стихотворения Расула Гамзатова: «Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять. Не вини его – вини дорогу. И коня не торопись менять».

Так рядом со справедливостью идёт милосердие.

Можно ли воспитать эти качества? Можно! Воспитывают личный пример, семейная и школьная атмосфера, чтение книг и просмотр фильмов с дальнейшим обсуждением.

– Какой самый счастливый возраст для женщин?

– Для женщин любой возраст счастливый. В нашей природе есть удивительное качество находить много хорошего и замечательного даже в прожитых годах, не говоря уже о детстве и юности.

– В чём мы перегнали Соединённые Штаты Америки?

– Во многом. Начнём с того, что Россия никогда не была колониальной державой. Русские никого и никогда не загоняли в резервации, как американцы индейцев. Наоборот. Приведу пример Грузии.

Окружённая и постоянно терзаемая внешними врагами, ослабленная внутренней неустроенностью Грузия обратилась в 1782 году к единоверной России за помощью. Грузинский царь Ираклий II просил императрицу Екатерину II в случае согласия принять Грузию под Монаршую Руку. Прислать 4 тысячи русских войск для обороны государства и возвращения отпавших провинций.

То же самое можно сказать и об Армении.

В нашей стране были и есть толерантность, интернационализм, развитие национальных культур. Парень, живущий на Чукотке, Юрий Рытхэу стал писателем с мировым именем, романы которого читал и переводил Хемингуэй.

Американские народы Севера не только не имеют своей национальной литературы, их даже грамоте не обучают.

На весь мир прославились русский балет, театр (благодаря системе Станиславского), спортивные достижения в художественной гимнастике, фигурном катании, биатлоне, хоккее.

Сейчас Россия выходит в лидеры по производству удобрений, сельскохозяйственных культур, добыче полезных ископаемых.

Фото Эльвиры Рахимовой.