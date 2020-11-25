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75 лет Победы
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25 Ноября 2020, 22:39
Освещение во дворах
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17 Ноября 2020, 19:54
Уборка снега и дистанционное обучение
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10 Ноября 2020, 13:27
Неприятные запахи, последствия пожара и ожидание освещения во дворах
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5 Ноября 2020, 15:53
Проблемный двор, беспокойный магазин и светофор с контроллером
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27 Октября 2020, 19:32
Мост, дороги, транспорт…
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8 Июня 2020, 16:50
Продухи, фонари и субботник
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4 Февраля 2020, 12:15
Почему «обидели» третий подъезд и не выдают билеты
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10 Декабря 2019, 19:45
Что волнует горожан
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23 Сентября 2019, 11:14
Обращение от наших подписчиков
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5 Августа 2019, 18:57
Спрашивали? Отвечаем!
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17 Апреля 2019, 16:50
Говорим о наболевшем
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10 Апреля 2019, 16:30
Говорим о наболевшем
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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