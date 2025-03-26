Вернулись с войны мои деды. На фронте сейчас мои братья

ЖДЁМ БРАТЬЕВ С ПОБЕДОЙ!



Прошлое и современность прочно связаны историей отцов, дедов и прадедов. Эхо Великой Отечественной ещё гремит, а наши современники, мои братья и друзья, снова воюют с фашизмом.

Мои двоюродные братья ушли на СВО. Двоих мы уже потеряли. Радик и Альфред нашли покой на родине. Два Руслана и Ильгиз (все артиллеристы) и Радик (тёзка погибшего, он воюет в инженерных войсках) на переднем крае получили боевые награды − медали Суворова, «За мужество», «За боевые отличия».

Ждём своих братьев с победой живыми и здоровыми. Радик обещает добить всех фашистов, которых не добили наши дедушки.



СОБРАЛ ТАНК – И В БОЙ



Мой дедушка, выходец из Бураево, Хамит Садикович Садыков, родился в 1910 году. В 1941-м он был направлен на Челябинский тракторный завод собирать танки. А через год на собственноручно собранном танке ушёл на фронт на Орловско-Курское сражение. Из 125 танкистов в живых остались только 11. Один из них – тяжелораненый, обгоревший Х.С.Садыков. Он награждён медалью «За отвагу». После госпиталя участвовал в тяжёлых боях на Прибалтийском и Ленинградском фронтах, где вновь получил ранения, а позже − орден Великой Отечественной войны второй степени.

В родные края вернулся только осенью 1945 года и засучив рукава принялся за любимую работу. До самой пенсии он трудился в МТС, его имя не сходило с Доски почёта. Вместе с женой Таскирой Нуриахметовной (кстати, она села за штурвал трактора, заменив ушедших на фронт мужчин) вырастили пятерых достойных, умных, трудолюбивых сыновей. В том числе и моего папу, работавшего инженером-химиком на заводах «Авангард» и СНХЗ.



УНИЧТОЖИЛ 365 ФАШИСТОВ



Второй дедушка, Абдулхак Гильманович Лукманов, родился в 1916 году в деревне Нижнее Арметово Ишимбайского района.

В 1940 году он окончил курсы снайперов, и это определило весь его боевой путь. Опасный и невидимый для врага Башкирский сокол, так называли его в части, открыл свой счёт мести. Сражался в 297-й Гвардейской дивизии Украинского фронта под командованием генерал-майора Ковтун-Станкевича. Только за 1942 год он уничтожил более двухсот фашистов. Обучал искусству меткой стрельбы молодых бойцов. За время службы подготовил 63 снайпера. И они были достойны своего наставника.



Дедушка Абдулхак всегда удивлял своим боевым характером и весёлым нравом, даже на войне он не расставался с кураем и гармошкой. Прошагал от Воронежа до Будапешта и Вены. Всего уничтожил триста шестьдесят пять фрицев, девять раз был ранен. Дважды награждён орденом Красной Звезды, а также медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «20 лет Победы». Представлен к званию Героя Советского Союза, но в суматохе наградной лист потерялся в военной канцелярии.

Его жена Минзифа Шарифулловна сразу после десятого класса начала преподавать в школе математику (больше было некому, все мужчины-педагоги ушли на фронт) и проработала более 45 лет. Вместе с дедушкой они вырастили пятерых сыновей и трёх дочерей. Многочисленные внуки, правнуки чтят их подвиги и благодарят за добытую ими свободу.



САМОЕ ГЛАВНОЕ СРАЖЕНИЕ



В нашей семье легендарным стал рассказ о самом ответственном сражении дедушки Абдулхака. В январе 1944 года на подступах к городу Кировограду старшему лейтенанту Лукманову и двум его бойцам была поставлена задача переправиться на противоположный берег, разведать позиции врага и обеспечить переправу. Огонь вёлся такой, что головы не поднять. Его товарищи погибли сразу, и он должен был любой ценой выполнить задание.

Когда подбирался к жилым постройкам, на подмогу подоспели два местных пацана, которые приметили его с чердака и дали ориентиры, где засели немцы, откуда бьют пулемёты и как можно к ним незаметно подобраться. С их помощью снайпер проник в тыл одной из групп и уничтожил её, но сам получил ранения в руку и грудь.



В подвале дома, где прятались мирные жители, 14-летняя Шура при свете огарка трясущимися от страха руками перочинным ножичком извлекла пули. Вскоре стало известно, что немцы пробираются, чтобы взорвать мост. Из щели, образовавшейся после артобстрела, враги были видны как на ладони. Но снайпер мог действовать лишь одной рукой. Нестерпимо болела рана в груди. Опять пришла на помощь Шура. Она перезарядила винтовку. Лукманов начал стрелять. В том бою 29 фашистов нашли свою гибель. Он получил ещё одно ранение, но немцы так и не смогли взорвать мост. Вскоре по нему громыхали наши танки.

О подвиге офицера из Башкирии, обеспечившего переправу через реку Ингул, рассказывала мемориальная доска на улице Карла Маркса города Кировограда (возможно, теперь улица называется по-другому). Это стало известно из переписки с учениками Кировоградской средней школы № 24. Их пионерский отряд носил имя Абдулхака Гильмановича Лукманова. И ребята делали всё, чтобы нести его достойно.



МЫ – ИХ ПРОДОЛЖЕНИЕ



О наших дедушках помнят их родные и близкие, пожелтевшие от времени альбомные страницы. Я, мои сестры и братья − их продолжение. Мы благодарны им за мирную жизнь. Гордимся ими, помним и любим.



Диана САДЫКОВА,

инженер-лаборант АО «СНХЗ»,

внучка Х.С.Садыкова и А.Г.Лукманова.