Мнение горожан о спектаклях стерлитамакских театров



Г. Ф. Гилязетдинова:



– С удовольствием смотрю спектакли в русском и башкирском театрах (ни одной премьеры не пропустила). Это совершенно разные театры по стилю, репертуару и режиссёрским постановкам.

В русском театре спектакли заставляют напрягаться, думать, кто виноват, что делать и почему герой поступает так или иначе?

Постановки башкирского театра посвящены истории, культуре, фольклору моего народа. Это меня чрезвычайно увлекает без затрат нервной энергии.

– В башкирском театре шёл спектакль по Гоголю «Женитьба» с философским подтекстом и непривычной трактовкой. Обычно «Женитьбу» ставят в стиле произведений Островского. Здесь же был чистый Гоголь. Окутанные мистикой персонажи вели себя с обывательской точки зрения необъяснимо странно. Сваха смахивала на лукавую ведьму, невеста казалась панночкой, которая, оставаясь красавицей, производила жуткое впечатление.

Многие зрители громко высказывали возмущение. Но те, кто знал и любил творчество Николая Васильевича Гоголя, были приятно удивлены. Молодые люди вообще бурно выражали восторг.

– Гульфия Фоатовна, как вы относитесь к неординарным спектаклям и современным переделкам классики?

– Если в «Женитьбе» дух Н.В.Гоголя, чего ещё желать? Что сказать насчёт переделок? Классическое произведение потому и является классическим, что не теряет своей актуальности. Стоит задуматься, почему многие литературные и драматические произведения забылись, канули, так сказать, в Лету, а другие живут и не то, что столетия, тысячелетия? Вспомним хотя бы «Медею» Еврипида.

Мне кажется, не резонно делать из классики некий музейный экспонат. Спектакль должен быть понятен современному зрителю, близким его уму и сердцу.

Бывают, конечно, случаи, когда осовремененный спектакль превращается в пошлый балаган. И режиссёр «новаторскими» методами маскирует свою художественную беспомощность.

В русском театре есть замечательные примеры того, как нужно обращаться с классикой. В спектакле «Доходное место» по пьесе Островского, который был там поставлен, удалось сохранить дух произведения, замысел и текст. Но само действие перенесено в современный мир. И спектакль стал близок и понятен зрителям, хотя все мы сейчас очень далеки от купеческой Москвы XIX века и нам трудно судить о реалиях тех лет.