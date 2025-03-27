Мнение горожан о спектаклях стерлитамакских театров

Каким я его люблю
Накануне Дня театра интересно было узнать мнение горожан о спектаклях стерлитамакских драматических театров – русского и башкирского.
На наши вопросы ответили искренние поклонники Мельпомены.
Обращаюсь к Д. А. Хвалёвой:
– Даурия Аркадьевна, что привлекает вас в театре?
– Это искусство – живое. Можно сто раз прийти на один и тот же спектакль и увидеть его по-новому. Иначе говоря, нельзя в одну постановку войти дважды.
Но иногда бывает обидно, что некоторые режиссёры искажают классические пьесы.
– Но вы же сами признали, что театр должен жить, отвечая запросам современных зрителей.
– Да, конечно. Не стоит возмущаться осовремениванием классики, но всем нам: режиссёрам-постановщикам, актёрам, зрителям полезно задуматься, стоит ли рушить замысел автора-классика, передёргивать, переиначивать, менять смыслы, коверкать всё и вся.
Фото Сергея Крамскова.
А. Ф. Каримова:
– Мне нравится ходить в театр с детьми. Мы все детские спектакли пересмотрели. Чем театр отличается от интернета и телевидения? Спектакль не ограничивает у зрителей воображения, фантазии. Особенно у ребятишек. Каждый видит героя пьесы по-своему. Если же он в кого-то влюбился, то начинает приписывать обожаемому персонажу положительные черты. Маленьким зрителям очень нравятся разные театральные чудеса. Пошли мы как-то на «Снежную королеву» –
сказку читаную-перечитаную. Думали, будет скучно. Но там было столько чудесных эффектов! Смотрели, позабыв всё на свете!
– Алина Фаритовна, можно ли перекроить классическую пьесу на современный лад?
– Не можно, а нужно! Конечно, сейчас с нашими возможностями совсем не трудно поставить спектакль исключительно достоверный для времён Шекспира, Гоголя или Островского. Костюмы, пейзаж и всё остальное будут идентичными. Актёры изменят осанку, начнут «ступать и молвить» как, например, в XVI веке.
Только вот 99 процентов бросят смотреть этот спектакль через 10 минут. Потому что ничего не поймут и будут испытывать скуку.
– Что же делать?
– Мне кажется, что режиссёрам очень интересно ставить спектакли по классическим произведениям. Драматурги видят жизнь с разных ракурсов, понимают её глубоко, драматические коллизии рисуют гениально. Такое в окошко не увидишь.
Но театр на протяжении многих десятилетий менялся. И спектакли «Гамлет», «Отелло» уже совсем не те, что 200, 100 и даже 50 лет назад. В любом случае, не меняя текст, необходимо поменять видение спектакля. Естественно, в таком случае поменяется и постановка. Она осовременится.
Г. Ф. Гилязетдинова:
– С удовольствием смотрю спектакли в русском и башкирском театрах (ни одной премьеры не пропустила). Это совершенно разные театры по стилю, репертуару и режиссёрским постановкам.
В русском театре спектакли заставляют напрягаться, думать, кто виноват, что делать и почему герой поступает так или иначе?
Постановки башкирского театра посвящены истории, культуре, фольклору моего народа. Это меня чрезвычайно увлекает без затрат нервной энергии.
– В башкирском театре шёл спектакль по Гоголю «Женитьба» с философским подтекстом и непривычной трактовкой. Обычно «Женитьбу» ставят в стиле произведений Островского. Здесь же был чистый Гоголь. Окутанные мистикой персонажи вели себя с обывательской точки зрения необъяснимо странно. Сваха смахивала на лукавую ведьму, невеста казалась панночкой, которая, оставаясь красавицей, производила жуткое впечатление.
Многие зрители громко высказывали возмущение. Но те, кто знал и любил творчество Николая Васильевича Гоголя, были приятно удивлены. Молодые люди вообще бурно выражали восторг.
– Гульфия Фоатовна, как вы относитесь к неординарным спектаклям и современным переделкам классики?
– Если в «Женитьбе» дух Н.В.Гоголя, чего ещё желать? Что сказать насчёт переделок? Классическое произведение потому и является классическим, что не теряет своей актуальности. Стоит задуматься, почему многие литературные и драматические произведения забылись, канули, так сказать, в Лету, а другие живут и не то, что столетия, тысячелетия? Вспомним хотя бы «Медею» Еврипида.
Мне кажется, не резонно делать из классики некий музейный экспонат. Спектакль должен быть понятен современному зрителю, близким его уму и сердцу.
Бывают, конечно, случаи, когда осовремененный спектакль превращается в пошлый балаган. И режиссёр «новаторскими» методами маскирует свою художественную беспомощность.
В русском театре есть замечательные примеры того, как нужно обращаться с классикой. В спектакле «Доходное место» по пьесе Островского, который был там поставлен, удалось сохранить дух произведения, замысел и текст. Но само действие перенесено в современный мир. И спектакль стал близок и понятен зрителям, хотя все мы сейчас очень далеки от купеческой Москвы XIX века и нам трудно судить о реалиях тех лет.