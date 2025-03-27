О творчестве режиссёра Стерлитамакского башдрамтеатра Фаниса Каримова

Зрители редко видят его на сцене. Лишь на удачной премьере, когда актёры купаются в лучах славы, кто-нибудь из них догадается крикнуть: «Режиссёра!». И он выходит, слегка смущённый, чтобы разделить радость успеха. Речь не о ком-то конкретно, а о режиссёре вообще – человеке номер один в театре.

В детстве Фанис Каримов не задумывался о режиссёрской деятельности. Но как-то незаметно для себя втянулся. Подумывал, а не поступить ли в музыкальную школу (он увлекался кураем). Окончив школу в родном Ишимбае, подался в Стерлитамак. Поступил в Республиканский техникум культуры. Учился на постановщика театрализованных представлений. А потом окончил отделение режиссуры Уфимской академии искусств.



Начал работать художественным руководителем в Ишимбайском городском дворце культуры. Затем – заместителем, исполняющим обязанности директора. А вот сотрудничество со Стерлитамакским башкирским театром сложилось не сразу. Первый заход, казалось, был весьма удачным. В том смысле, что постановка Фаниса Каримова «А зори здесь тихие» получилась на уровне и главное – понравилась зрителям. Обстоятельства вынудили вернуться в Ишимбай. Но душа требовала профессионального театрального творчества. И с октября 2023-го он снова в Стерлитамаке.



Успел поставить спектакли: по сказке Зиннура Сулейманова «Как петух мир спасал» и ремейк сказки Василия Жуковского «О купце и его работнике Балде» по мотивам известной сказки А.С.Пушкина. Потом была музыкальная комедия по произведению Эсфира Ягудина «Ты и я».



В канун Международного дня театра мы застали Фаниса Дамировича за работой над новой постановкой по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня».

– Это спектакль о юности, опалённой войной, – рассказывает режиссёр. – Возвращение к теме «У войны не женское лицо». Сюжет перекликается с повестью Б.Васильева «А зори здесь тихие». Те же, не успевшие пожить, долюбить девочки, коих война заставила сменить платья на гимнастёрки. Как точно отозвались об этом произведении некоторые критики: «Пьеса, которая рвёт душу». И это действительно так: основана на реальных событиях 1944 года, предшествовавших наступательной операции «Багратион». Четыре девочки выполняют особое задание по уничтожению гитлеровского узла связи, вызвав огонь нашей артиллерии на себя.



– Кто вам помогает? Я имею в виду композитора, художника, хореографа.

– Композитор − заслуженный артист респуб-

лики Ришат Рахимов. Мы с ним плодотворно поработали над спектаклем «Ты и я». Мне понравилось, как он пишет музыку. Он чувствует канву пьесы. Балетмейстер − Лиля Занышева из г.Салавата, тоже хорошо знает своё дело. Художник Сулпан Азаматова − профессионал.

– Когда зритель сможет увидеть вашу работу?

– В апреле. Премьерой этой постановки мы намерены закрыть нынешний театральный сезон. Следите за афишами.

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА.