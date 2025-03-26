Как Башкирия борется с последствиями паводка. Главное

По результатам брифинга стало известно, что в республике работает круглосуточный оперативный штаб. За паводковой ситуацией следят с помощью дронов и вертолета Ка-32. В населенных пунктах организованы временные гидропосты.
Последствия половодья:
Затоплено 121 жилой дом, 341 придомовая территория, 2 садовых участка, 29 участков дорог и 5 мостов.
На 25 марта остаются подтопленными 15 дворов, 5 дорожных участков и 1 мост.
Пострадавшим окажут финансовую помощь, в том числе за потерю домашнего скота.
Важно:
1.В Башкирии для устранения последствий наводнения мобилизованы 16 тысяч специалистов, задействовано 4 тысячи единиц техники и 207 плавательных средств. Подготовлены 333 временных убежища, способных вместить около 45 тысяч пострадавших.
2. В случае затопления жилища не рекомендуется употреблять воду из колодцев и скважин до получения результатов анализа проб. Во время паводка наибольшую угрозу представляют инфекционные заболевания кишечника.
Подробнее читайте в источнике: ИА "Башинформ"
Фото: ИА "Башинформ".