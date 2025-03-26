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26 Марта , 10:59

Как Башкирия борется с последствиями паводка. Главное

Как мы уже сообщали, на телеканале БСТ прошел брифинг, где ответили на основные темы, касающиеся  половодья этого года.

Как Башкирия борется с последствиями паводка. Главное
Как Башкирия борется с последствиями паводка. Главное

По результатам брифинга стало известно, что в республике работает круглосуточный оперативный штаб. За паводковой ситуацией следят с помощью дронов и вертолета Ка-32. В населенных пунктах организованы временные гидропосты.

Последствия половодья:

  • Затоплено 121 жилой дом341 придомовая территория2 садовых участка29 участков дорог и 5 мостов.

  • На 25 марта остаются подтопленными 15 дворов5 дорожных участков и 1 мост.

Пострадавшим окажут финансовую помощь, в том числе за потерю домашнего скота.

 

Важно: 

1.В Башкирии для устранения последствий наводнения мобилизованы 16 тысяч специалистов, задействовано 4 тысячи единиц техники и 207 плавательных средств. Подготовлены 333 временных убежища, способных вместить около 45 тысяч пострадавших.

2. В случае затопления жилища не рекомендуется употреблять воду из колодцев и скважин до получения результатов анализа проб. Во время паводка наибольшую угрозу представляют инфекционные заболевания кишечника.

Подробнее читайте в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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