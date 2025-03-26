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26 Марта , 15:55

В Стерлитамаке школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании

Полиция задержала 15-летнего школьника, который позвонил в службу «112» с ложным сообщением об угрозе в учебном заведении. 

В Стерлитамаке школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании
В Стерлитамаке школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании

Как информирует пресс-служба МВД по РБ, неизвестный позвонил в службу «112» с угрозой совершить преступление в одной из городских школ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции с служебными собаками, которые обследовали здание и прилегающую территорию, но ничего не обнаружили.

Позже звонившего установили и задержали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Им оказался 15-летний ученик этой же школы.

По предварительной информации, во время контрольной работы телефоны учеников были собраны на первой парте. Один из школьников решил помочь своему другу и передать ему мобильный телефон. Однако телефон, не дойдя до хозяина, попал к подозреваемому, который и позвонил в службу «112», сделав ложное заявление.

Подозреваемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Теперь ему предстоит ответить за свои действия по уголовной статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, а также штрафы до 1 миллиона рублей; ответственность наступает с 14 лет.

Источник: МВД по РБ.

Фото:МВД по РБ.

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