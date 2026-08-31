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1
Кино, которое помещается в кармане
В Стерлитамаке прошёл первый международный фестиваль мобильного кино
31 Августа , 11:50
2
В Башкирии запретят продажу алкоголя
1 сентября на территории республики будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции.
31 Августа , 11:31
3
В Башкирии создают цифровой двойник системы теплоснабжения
В Белорецке в пилотном режиме создают цифровой двойник системы теплоснабжения.
31 Августа , 11:06
4
Путь созидания: жизнь против террора
31 Августа , 10:56
5
В Стерлитамаке расследуют кражу денег с банковской карты
60‑летний житель города обратился в полицию: с карты его сына, которую тот передал родителям, похитили более 23 000 рублей. Неизвестное лицо нашло карту и расплатилось ею в нескольких магазинах города.
31 Августа , 10:33
6
В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»
Он пройдёт раньше запланированного срока — с 4 по 6 сентября.
31 Августа , 10:18
7
Как проходит подготовка бойцов отряда БАРС в Башкирии
В Башкирии продолжается набор в территориальное подразделение отряда БАРС (боевой армейский резерв страны). Бойцы подразделения обеспечивают защиту предприятий, оборонных комплексов и гражданских объектов от атак беспилотников.
31 Августа , 10:11
8
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии.
31 Августа , 09:39
9
В Стерлитамаке состоялась встреча сотрудников полиции с участниками СВО
В Стерлитамаке в Управлении МВД России прошла встреча молодых полицейских с участниками СВО и социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества».
31 Августа , 09:31
10
В Башкирии выпал первый снег в последний день лета
В последние дни лета на вершине Иремеля зафиксировали первый снегопад.
31 Августа , 09:18
11
Радий Хабиров наградил школьника из Стерлитамака
На оперативном совещании в ЦУРе ученика башкирского лицея‑интерната № 3 Стерлитамака Руслана Аминова наградили благодарностью Главы Башкирии. Школьник завоевал серебро на международной олимпиаде по экономике в Китае.
31 Августа , 08:55
12
Фестиваль «Купец 2.0» становится ближе
Он пройдёт на неделю раньше, чем планировалось - с 4 по 6 сентября.
31 Августа , 08:13
13
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла торжественная церемония — бывшим сотрудникам частных военных компаний и содействующих подразделений вручили удостоверения ветеранов боевых действий.
31 Августа , 06:47
14
Режим «Беспилотная опасность» снят
31 Августа , 06:27
15
Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября
До старта учебного года остались считанные часы. Для семей это не просто закупка канцтоваров и формы: впереди утренние суматохи, забытые вещи и непростое пробуждение. Как помочь ребёнку (и себе) плавно вернуться в школьный ритм? Медицинский психолог высшей категории, вице‑президент ассоциации психофизиологов Регина Халфина рассказала, что адаптироваться придётся всей семье.
31 Августа , 06:06
16
К 260-летию Стерлитамака пройдут мероприятия в парке им. Гагарина и ТЦ "Фабри"
Сеть развлекательных центров «Галактика» подготовила программу мероприятий, посвященных 260-летию города. 
31 Августа , 05:23
17
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
В Стерлитамаке произошло разбойное нападение — о нём в дежурную часть МВД сообщил 63‑летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленник ворвался в его гараж в СНТ, избил его, а затем, угрожая ножом, потребовал 15 тысяч рублей.
31 Августа , 04:50
18
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
В микрорайоне Глумилино‑2 в Уфе состоялось торжественное открытие новой школы — в мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
31 Августа , 04:43
19
В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева
В зоне СВО приступает к боевой работе батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева, формируемый на базе 27-й дивизии. Как сообщил заместитель командира подразделения по военно-политической работе с позывным «Болгар», новобранцы мотивированы и хорошо обучаемы.
31 Августа , 04:27
20
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Специалисты МЧС 30 августа ликвидировали  возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом здании по улице Комсомольской.
31 Августа , 04:01

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