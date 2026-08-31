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Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября
До старта учебного года остались считанные часы. Для семей это не просто закупка канцтоваров и формы: впереди утренние суматохи, забытые вещи и непростое пробуждение. Как помочь ребёнку (и себе) плавно вернуться в школьный ритм? Медицинский психолог высшей категории, вице‑президент ассоциации психофизиологов Регина Халфина рассказала, что адаптироваться придётся всей семье.
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В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
В Стерлитамаке произошло разбойное нападение — о нём в дежурную часть МВД сообщил 63‑летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленник ворвался в его гараж в СНТ, избил его, а затем, угрожая ножом, потребовал 15 тысяч рублей.