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Кино, которое помещается в кармане

В Стерлитамаке прошёл первый международный фестиваль мобильного кино

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В Башкирии запретят продажу алкоголя

1 сентября на территории республики будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции.

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В Башкирии создают цифровой двойник системы теплоснабжения

В Белорецке в пилотном режиме создают цифровой двойник системы теплоснабжения.

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Путь созидания: жизнь против террора

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В Стерлитамаке расследуют кражу денег с банковской карты

60‑летний житель города обратился в полицию: с карты его сына, которую тот передал родителям, похитили более 23 000 рублей. Неизвестное лицо нашло карту и расплатилось ею в нескольких магазинах города.

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В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»

Он пройдёт раньше запланированного срока — с 4 по 6 сентября.

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Как проходит подготовка бойцов отряда БАРС в Башкирии

В Башкирии продолжается набор в территориальное подразделение отряда БАРС (боевой армейский резерв страны). Бойцы подразделения обеспечивают защиту предприятий, оборонных комплексов и гражданских объектов от атак беспилотников.

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В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии.

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В Стерлитамаке состоялась встреча сотрудников полиции с участниками СВО

В Стерлитамаке в Управлении МВД России прошла встреча молодых полицейских с участниками СВО и социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества».

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В Башкирии выпал первый снег в последний день лета

В последние дни лета на вершине Иремеля зафиксировали первый снегопад.

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Радий Хабиров наградил школьника из Стерлитамака

На оперативном совещании в ЦУРе ученика башкирского лицея‑интерната № 3 Стерлитамака Руслана Аминова наградили благодарностью Главы Башкирии. Школьник завоевал серебро на международной олимпиаде по экономике в Китае.

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Фестиваль «Купец 2.0» становится ближе

Он пройдёт на неделю раньше, чем планировалось - с 4 по 6 сентября.

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Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий

В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла торжественная церемония — бывшим сотрудникам частных военных компаний и содействующих подразделений вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

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Режим «Беспилотная опасность» снят

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Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября

До старта учебного года остались считанные часы. Для семей это не просто закупка канцтоваров и формы: впереди утренние суматохи, забытые вещи и непростое пробуждение. Как помочь ребёнку (и себе) плавно вернуться в школьный ритм? Медицинский психолог высшей категории, вице‑президент ассоциации психофизиологов Регина Халфина рассказала, что адаптироваться придётся всей семье.

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К 260-летию Стерлитамака пройдут мероприятия в парке им. Гагарина и ТЦ "Фабри"

Сеть развлекательных центров «Галактика» подготовила программу мероприятий, посвященных 260-летию города.

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В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Стерлитамаке произошло разбойное нападение — о нём в дежурную часть МВД сообщил 63‑летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленник ворвался в его гараж в СНТ, избил его, а затем, угрожая ножом, потребовал 15 тысяч рублей.

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Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе

В микрорайоне Глумилино‑2 в Уфе состоялось торжественное открытие новой школы — в мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

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В зоне СВО приступает к боевой работе батальон БпС имени Мусы Гареева

В зоне СВО приступает к боевой работе батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева, формируемый на базе 27-й дивизии. Как сообщил заместитель командира подразделения по военно-политической работе с позывным «Болгар», новобранцы мотивированы и хорошо обучаемы.

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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской

Специалисты МЧС 30 августа ликвидировали возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом здании по улице Комсомольской.

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