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Дети
20 Октября 2024, 14:32

«Папа может, папа может всё, что угодно…»

Под таким названием прошел семейный фестиваль в школе № 35.

Веселая и шустрая детвора начальной школы моментально заполнила актовый зал. На сцене отцы со своими детьми.

Праздник начала Таисия Егельская из 2 В.Она прочла стихотворение «Отец», которое написала ее классный руководитель Р.Ф.Латыпова.

Первыми вышли на сцену семья Афанасьевых. «Отец рыбак - и дети в воду смотрят». Хобби Юрия Вячеславовича стало для его сыновей Артёма из 1 В (кл.рук. Р.Р.Ильясова) и Арсения (3 Б) серьёзным увлечением – они занимаются в школе рыболовного мастерства при станции детского и юношеского туризма и экскурсий.

«Есть молоко, да доставать далеко» - так говорит пословица. Чтобы маленькие детки получали свежее вкусное молоко в молочной кухне, на помощь приходит Александр Евгеньевич Лубин. Он развозит продукцию до места назначения. Сыновья Назар и Эльзар из 2 А (классный руководитель Э.А.Масагутова) растут крепкими и здоровыми, ведь привитая в семье любовь к молоку помогают росту и развитию детей.

«Энергетики - это специалисты многих профессий – ремонтники, наладчики, монтажники, проектировщики. Это люди, объединённые одной целью – нести людям тепло и свет. И эта прекрасная миссия делает мою профессию энергетика романтичной, величественной и очень ответственной», сказал Юрий Павлович Краснов. Сынок Кирилл из 3 Б (кл.рук. Е.К. Фадеева ) эмоционально и театрально рассказал стихотворение «Починитель». В этом стихотворении папа - лучший человек, что учит всем житейским премудростям.
С фразы «Есть такая профессия – Родину защищать» начал свой рассказ Игорь Александрович Нетужилов. Ещё три дня назад он был на СВО, а сегодня он дома и очень рад посвятить свое свободное время своему сыну Егору (4 А, кл.рук. Ю.У.Вахитова). Егор со сцены рассказал душевное стихотворение о профессии военного.

«Все люди имеют жилища. Без строителей не было бы крова над головой. Разрастаются города - это делают строители. Моя профессия - одна из важнейших в народном хозяйстве», поведал Ильдар Ильхамович Хамитов. Творческий потенциал Тамерлана (3 В, кл.рук. Э.А. Азылгараева) и интересная профессия отца привели мальчика к мечте стать строителем.

Михаил Гаязович Калимуллин - энергетик. «Эта профессия воспитывает в человеке ответственность, терпеливость, изобретательность и командный дух. Вот и я стараюсь растить свою любимую дочь Софию (4 Б, кл. рук. Э.Р.Хайритдинова) в духе этой профессии: быть надёжной, ответственной, уметь взаимодействовать с одноклассниками, учителями в школе, а дома – с домочадцами.

Фестиваль прошёл на одном дыхании. Конкурсы «Собери пословицу», «Ребусы», «Загадки», «Стихи» - все было посвящено миру профессии. Наибольший интерес и оживление болельщиков вызвал конкурс «Что это за профессия?». Дорогим папам предстояло отгадать профессию. В ряд выстроились ребятишки в различных костюмах. Папы были «великолепны»: они решили подыграть детям и специально называли неправильный вариант профессии. Зал взрывался детским смехом и выкриками ребят.
Также семейный фестиваль украсили концертные номера детей. Танцевальный номер «Школа» исполнили Вадим Шаехов  и Динара Ямалова  (2 Б, кл.рук. Е.П.Насонова). Артистичность, открытость и непосредственность танцоров вызвали восторг и бурные аплодисменты.
Семейный фестиваль закончился красивым песенным номером «Папа может, папа может всё, что угодно…» в исполнении Марии Загировой и Милены Юлыбаевой из 3 А (кл.рук. Е.П.Мелехина).

«Вишенкой на торте» стало вручение грамот и сладких призов участникам семейного фестиваля.

Текст подготовила Екатерина Яковлева

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