«Папа может, папа может всё, что угодно…»

«Энергетики - это специалисты многих профессий – ремонтники, наладчики, монтажники, проектировщики. Это люди, объединённые одной целью – нести людям тепло и свет. И эта прекрасная миссия делает мою профессию энергетика романтичной, величественной и очень ответственной», сказал Юрий Павлович Краснов. Сынок Кирилл из 3 Б (кл.рук. Е.К. Фадеева ) эмоционально и театрально рассказал стихотворение «Починитель». В этом стихотворении папа - лучший человек, что учит всем житейским премудростям.

С фразы «Есть такая профессия – Родину защищать» начал свой рассказ Игорь Александрович Нетужилов. Ещё три дня назад он был на СВО, а сегодня он дома и очень рад посвятить свое свободное время своему сыну Егору (4 А, кл.рук. Ю.У.Вахитова). Егор со сцены рассказал душевное стихотворение о профессии военного.

«Все люди имеют жилища. Без строителей не было бы крова над головой. Разрастаются города - это делают строители. Моя профессия - одна из важнейших в народном хозяйстве», поведал Ильдар Ильхамович Хамитов. Творческий потенциал Тамерлана (3 В, кл.рук. Э.А. Азылгараева) и интересная профессия отца привели мальчика к мечте стать строителем.

Михаил Гаязович Калимуллин - энергетик. «Эта профессия воспитывает в человеке ответственность, терпеливость, изобретательность и командный дух. Вот и я стараюсь растить свою любимую дочь Софию (4 Б, кл. рук. Э.Р.Хайритдинова) в духе этой профессии: быть надёжной, ответственной, уметь взаимодействовать с одноклассниками, учителями в школе, а дома – с домочадцами.